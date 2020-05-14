В рамках программы цифровизации объектов электросетевого комплекса специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в течение 2020 года планируют установить более 8,5 тысяч приборов учета электроэнергии нового поколения потребителям Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края.

Более шести тысяч современных приборов учета с удаленным сбором данных установят жителям Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края в рамках энергосервисного контракта. Обладателями еще 2,5 тысяч интеллектуальных приборов станут абоненты, у которых истекает межповерочный интервал счетчиков.

Новые приборы устанавливаются потребителям «Россети Кубань» бесплатно в рамках программы модернизации парка приборов учета. Отличаются они от обычных бытовых электросчетчиков расширенным функционалом.

– Переход на новые счётчики выгоден нашим потребителям, – пояснил заместитель директора по развитию и реализации услуг Славянских электросетей Владимир Лебедев. – Прежде всего, появится возможность перехода на более выгодные тарифы, учитывающие время суток. «Умные» счетчики контролируют расход электроэнергии, ее качество.

По его словам, новые приборы учета обладают и другими полезными свойствами. К примеру, в ряде случаев они могут предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием. Система контролирует «токи утечки» и отключает электроснабжение при достижении опасных значений. Информация от потребительских приборов передается дистанционно на главный сервер «Россети Кубань», далее – в энергосбытовые компании, а счета на оплату приходят посредством как обычной, так и электронной почты.

Также преимущество для потребителей заключается в том, что приборы позволяют запрограммировать учет по зонам суток. Выбрав многотарифный учет, можно самостоятельно корректировать нагрузку, переносить на ночь работу энергоемких приборов учета в зону действия более низкого тарифа.

Отметим, потребителю не надо заботиться об обслуживании – ответственность за эксплуатацию, поверку и ремонт полностью несет электросетевая компания.

Развитие интеллектуальных систем учета – необходимый шаг в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Реализация концепции позволит снизить потери энергоресурса и обеспечить потребителей качественным и надежным электроснабжением с использованием современных цифровых технологий.