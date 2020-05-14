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Контракты

Освещение на трассах Удмуртии впервые установят по контрактам жизненного цикла

Освещение на трассах Удмуртии впервые установят по контрактам жизненного цикла

14 мая 2020, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Работы устройству освещения на трассах Удмуртии впервые проведут по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса республики.

«То есть подрядчик, который выполнил работы, обязан в течение нескольких лет содержать данный объект. Тем самым достигается максимальное качество, поскольку у исполнителя возникает мотивация сделать работы как можно лучше, чтобы в будущем меньше вкладываться в содержание и исправление гарантийных дефектов»,— говорится в сообщении.

Гарантийные обязательства по контракту составляют пять лет. Работы должны завершить до 31 августа 2020 года. Их общая стоимость составляет 18,9 млн руб. В целом будет освещено более 4 км различных дорог, в настоящее время световые опоры устанавливают на четырех объектах. Сегодня заканчивается монтаж проводов на участке трассы Ижевск-Ува у станции Постол, протяженность которого составляет около 400 м. Там установили 13 металлических опор, чей срок службы составляет до 25 лет.

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