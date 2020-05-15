Более 4 км. ЛЭП будут проведены в селе Терское

Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» проводит работу по улучшению энергоснабжения села Терское Грозненского муниципального района.

В общей сложности 15 специалистов Грозненских РЭС смонтируют в населенном пункте 85 опор и проведут линии электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ протяженностью 4 км, а также установят 4 энергоустановок мощностью по 160 кВа.

- Наша задача – вывести качество энергоснабжения потребителей села Терское на более качественный уровень – повысить напряжение в сети и снизить технологические нарушения во время непогоды. Все работы ведутся по поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова при поддержке его советника, депутата Госдумы РФ, руководителя Оперштаба по развитию региональной электроэнергетики Адама Делимханова, - отметил начальник Грозненских РЭС Дени Берсанукаев.