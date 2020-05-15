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Модернизация

Энергетики "Россети Урал" повысили надежность и качество электроснабжения потребителей в трех отдаленных лесных поселках Коми-Пермяцкого округа

Энергетики Россети Урал повысили надежность и качество электроснабжения потребителей в трех отдаленных лесных поселках Коми-Пермяцкого округа

15 мая 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала «Пермэнерго» завершили ремонтные работы в распределительной сети 10 кВ в поселках Кебраты, Верхний Будым и Жемчужный Гайнского муниципального округа.

Указанные ремонтные мероприятия энергетики произвели  в достаточно краткие сроки,  до наступления периода активного весеннего половодья. Всего было капитально отремонтированы воздушные линии 10 кВ общей протяженностью 3,9 километра, установлено 56  новых опор.

Всего на реализацию мероприятий по обновлению электросетевой инфраструктуры в трех отдаленных лесных поселках Гайнского муниципального округа филиал «Пермэнерго» направил почти 2 миллиона рублей.

Отметим, что в населенных пунктах Кебраты, Верхний Будым и Жемчужный суммарно проживает более 1 300 человек.

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