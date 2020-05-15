Парламент Кузбасса принял закон «О налоговых льготах участникам специальных инвестиционных контрактов» в условиях распространения коронавирусной инфекции, мирового экономического кризиса и падения цен на традиционные для Кузбасса экспортные товары. Таким образом региональные власти реализуют задачу по привлечению в регион крупных инвестиций в высокотехнологичные и прорывные производства.

Принятый закон устанавливает налоговые льготы, которые будут применяться ко всем без исключения компаниям, заключившим специальный инвестиционный контракт на территории Кузбасса. В частности, на весь срок реализации СПИК будет установлена пониженная ставка налога на прибыль с поэтапным ростом от 0 до 15% в течение 5 лет. Данная льгота начнет действовать с момента получения первой прибыли от реализации продукции. Вторая предусмотренная законом льгота касается налога на имущество, приобретенное в рамках СПИК: первые 5 лет инвестор будет полностью освобожден от него, в последующие 5 лет будет платить его в размере 1,1%, что в 2 раза ниже общей ставки налога. Предельный размер господдержки инвестора в рамках СПИК определен законодательством – не более 50% от суммы вложенных средств.

Напомним, специальный инвестиционный контракт – форма соглашения государства с инвестором, по которому инвестор обязуется реализовать проект по выпуску инновационной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, а государство – создать ему благоприятные правовые и налоговые условия деятельности. Этот механизм действует в России с 2015 года.

Даже в самые трудные дни борьбы с коронавирусом промышленность нашего региона работает на полную мощность, ведь Кузбасс — промышленный регион, именно промышленность лежит в основе нашей экономики

— комментирует Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Высокотехнологичные производства, высокопроизводительные рабочие места с достойной зарплатой – за таких инвесторов идет жесточайшая борьба по всему миру. Уверен, что принятый сегодня закон позволит Кузбассу в этой борьбе победить



По данным Министерства финансов Кузбасса, общий объем налоговых льгот по проектам, которые уже сегодня претендуют на получение поддержки в рамках СПИК, составит до 2040 года около 31 млрд. рублей. При этом в министерстве подчеркивают, что предоставление данных льгот не приведет к сокращению доходов бюджета, так как льготные ставки будут применяться с прибыли и имущества от вновь созданных производств, то есть в перспективе благодаря новому закону в Кузбассе будет рост налогооблагаемой базы.