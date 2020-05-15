Компания «Россети Янтарь» начала работы по модернизации систем уличного освещения в Балтийске, Приморске и поселке Дивное. Энергетики заменят более 1500 светильников и обеспечат качественное и эффективное освещение свыше 110 улиц.

«Реализуемые мероприятия направлены на улучшение освещенности населенных пунктов, обеспечение комфорта и безопасности более сорока тысяч местных жителей, рациональное использование электрической энергии. Предполагается, что экономия от эксплуатации новых светильников в течение семи лет составит не менее 60%», - отметил генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин.

Специалисты «Россети Янтарь» меняют устаревшие лампы накаливания и ртутные светильники на энергосберегающие, светодиодные. Энергетики также внедрят современную автоматизированную систему управления наружным освещением и установят приборы учета электроэнергии на 32 трансформаторных подстанциях. Это позволит не только контролировать расход электроэнергии, но и оперативно регулировать освещенность улиц, составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера.



Работы будут завершены до конца лета 2020 года. Заказчиком выступает МБУ «Благоустройство» Балтийского городского округа.



Отметим, в 2019 году группа «Россети» заменила и установила более 24 000 систем уличного освещения в 23 регионах страны. С начала текущего года в Центральном, Приволжском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах установлено почти 6 200 систем уличного освещения.