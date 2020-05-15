В Обнинске Калужской области вскоре начнут строить архивный комплекс Государственного архива Российской Федерации, сообщает RosTender.info.

Государственный архив РФ объявил тендер по выбору подрядчика для создания комплекса. Из федерального бюджета на его строительство планируют направить 4 млрд 422 млн рублей. Заявки от застройщиков принимают до 1 июня, в этот же день подведут итоги тендера.

Размещение здания архива намечено на территории обнинского технопарка, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, которая выдала заключение по проекту комплекса. В зданиях общей площадью 55 212 кв.м, высота которых, как планируется, составит от трех до десяти этажей, будет храниться около 12 млн. бумажных документов.

В комплексе предусмотрены не только зоны хранения, но и помещения для приемки, временного хранения, обеспыливания, дезинфекциии и дезинсекции, реставрации, микрофотокопирования и сканирования документов, кабинеты с естественным освещением для ответственных хранителей фондов площадью не менее 15 кв.м на каждые 300 000 единиц хранения, читальные залы общего и ограниченного пользования, конференц-зал на 250 мест и выставочный зал площадью около 300 кв.м.

Кроме того, комплекс Государственного архива Российской Федерации оборудуют сервисной зоной, зоной ограниченного доступа, административной и служебной зонами. Рядом с архивным комплексом обустроят открытую автомобильную стоянку.

