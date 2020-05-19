Согласован второй этап строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) за МКАД в Москве. В ходе данного этапа построят отрезок основного хода от Косинского шоссе до Покровской улицы в Косино-Ухтомском районе. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы в понедельник, 18 мая.

Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, согласован проект второго этапа строительства участка хорды со съездами на Лухмановскую улицу и прилегающие территории. Трасса будет пролегать в границах красных линий проектируемых проездов № 45 и № 42, от дома №16А по улице Дмитровского до Покровской улицы.

Основной ход СВХ на данном участке предусмотрен с непрерывным движением. В ходе работ установят переходно-скоростные полосы, тротуары, устроят съезды и примыкания к существующей и проектируемой улично-дорожной сети. На боковых проездах магистрали смонтируют остановку общественного транспорта с заездным карманом, посадочной площадкой и павильоном ожидания.

Кроме того, сформируют развороты под путепроводом на пересечении хорды с Лухмановской улицей, а на последней появится кольцевое пересечение. На участке до Красковской улицы устроят разворотную площадку для пожарной техники.

В рамках реализации проекта построят два шестиполосных путепровода: на пересечении с Лухмановской улицей и на пересечении с улицей Покровская. Также установят шумозащитные экраны и выполнят формирование сети уличного освещения.

Напомним, в середине февраля этого года согласовали первый этап строительства участка СВХ за МКАД: от улицы Покровская до примыкания к Зенинскому шоссе. Данный этап предусматривает помимо строительства дороги и боковых проездов вдоль основного хода возведение многоуровневой развязки на пересечении хорды с проектируемым проездом № 6656а, а также двух проездов и съездов к существующей и проектируемой улично-дорожной сети. Отмечается, что в дальнейшем этот комплекс работ позволит соединить СВХ с будущей трассой М-12 «Москва - Казань».

В настоящее время в рамках строительства СВХ в Москве работы ведутся на двух участках - от Открытого шоссе до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе. Завершить реализацию этих проектов на СВХ планируют в 2022 году.