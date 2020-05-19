Арбитражный суд Кабардино-Балкарии продлил до 16 ноября 2020 года конкурсное производство в АО "Кабельный завод "Кавказкабель", сообщается на сайте суда.

На заседании 14 мая суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего, мотивированное тем, что не все имущество должника реализовано, расчеты с кредиторами не произведены.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 16 ноября.

Суд обязал его к следующему заседанию представить документы, подтверждающие продажу имущества завода; реестр кредиторов с указанием размера погашенных требований и подтверждающие погашение документы.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Кабардино-Балкарии в ноябре 2017 года признал АО "Кабельный завод "Кавказкабель" банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. Основным кредитором предприятия является ООО "СБК Уран" с суммой требований в размере 2,1 млрд рублей, из которых 594,1 млн рублей обеспечены залогом.

С 10 ноября 2017 года в отношении предприятия открыто конкурсное производство.

По данным министерства промышленности и торговли КБР, в настоящее время производственные мощности "Кавказкабеля" арендованы компанией "Гринлайн", продукция выпускается, за счет этого сохранено 280 рабочих мест и продолжается погашение задолженности по зарплате.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Кабельный завод "Кавказкабель" занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. 100% уставного капитала "Кавказкабеля" принадлежит ООО "Франкард" (Московская область), бенефициаром которого является Хабас Кармов. В 2018 году завод сократил чистый убыток в 6 раз по сравнению с 2017 годом - до 55,5 млн рублей.