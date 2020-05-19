В селе Языково Благоварского района Республики Башкортостан вскоре начнется подготовка к комплексной компактной застройке микрорайона «Зеленая роща», сообщает RosTender.info.

Администрация района проводит тендер по выбору подрядчика, которому предстоит провести ряд работ по созданию нового жилого района. Из бюджета республики на эти цели будет направлено 173 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 27 мая, в этот же день подведут его итоги и назовут победителя. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 31 августа 2022 года.

По данным на официальном сайте администрации Языково, в конце 2018 года в селе состоялись публичные слушания по проекту межевания и планировки микрорайона «Зеленая роща».