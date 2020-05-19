Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети, ведет работы по технологическому присоединению к электросетям торгового центра «Леруа Мерлен», открытие которого запланировано в Сургуте на лето этого года. Капиталоемкость инвестиционного проекта превышает один миллиард рублей. Появление крупной международной франшизы повлечет за собой создание около 200 новых рабочих мест, а также увеличение налоговых отчислений в бюджет экономической столицы ХМАО-Югры.

В рамках работ по технологическому присоединению к электрическим сетям торгового центра энергетики построят две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ от РП-10 кВ №2 «ТРЦ» до ТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА ТЦ «Леруа Мерлен». Протяженность новых КЛ составит порядка 1,5 км, при этом около 500 метров будет выполнено методом горизонтально-наклонного бурения. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 1 600 кВт.

«Планируем завершить работы к 1 июня. Подрядным организациям, занятым на объекте, придется работать в сложных условиях в связи с принятыми мерами предосторожности и режимами изоляции из-за распространения коронавируса. Тем не менее четко организованные работы позволяют говорить, что с поставленной задачей мы справимся в срок», – отметил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Россети Тюмень» Кирилл Малков.

Объем инвестиций компании «Россети Тюмень» в проект техприсоединения ТЦ «Леруа Мерлен» составит около 15 млн рублей.