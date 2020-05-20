Губренатор Тверской области провёл совещание об обеспечении инфраструктурой новой инвестплощадки «Боровлево-3».

В среду, 20 мая, губернатор Игорь Руденя посетил инвестиционный объект – компанию «Метавр» на территории индустриального парка «Боровлево-2» в Калининском районе. На площадке предприятия глава региона провёл совещание по вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой инновационно-промышленного парка «Боровлево – 3».

Глава региона осмотрел территорию предприятия «Метавр», технологический отдел, заготовительный и сварочно-сборочный цеха. Компания специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения, включая металлоизделия, электротехническую продукцию для вагоностроения и спецтехники и другое.

– Компания внедряет сегодня новые современные технологии по обработке металла. Это высокотехнологичные рабочие места, конструкторские бюро, станки на которых изготавливают уникальные изделия. Важно, что компания кооперируется с нашими крупными предприятиями, такими как Тверской вагонзавод, КСК и многими другими»,

– сказал губернатор.

Управляющий ООО «Метавр» Андрей Дмитриев отметил, что в данный момент реализована первая очередь строительства и уже создано порядка 120 рабочих мест.

– В ближайшей перспективе планируем увеличить штат сотрудников на 20%. При вводе второй, третьей и четвёртой очередей к 2025 году будет около 300 рабочих мест и увеличим в 4 раза объём инвестиций. Сейчас объем инвестиций- 200 млн рублей», – рассказал Дмитриев.

В настоящее время в индустриальном парке «Боровлёво-2» уже реализовано 7 инвестиционных проектов. Общий объём привлечённых инвестиций составил 10 млрд рублей, создано около 4 000 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в областной бюджет составляют свыше 600 млн рублей. Создание инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» позволит реализовать до 27 проектов и создать порядка 8000 рабочих мест.

– «Боровлёво-3» – это новый проект правительства Тверской области совместно с бизнес-сообществом. Для резидентов парка предусмотрен льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие меры государственной поддержки, а также наличие готовой инфраструктуры»,

– отметил Игорь Руденя.

Планируется, что инфраструктура парка будет обеспечена за счёт бюджетных инвестиций. На совещании были рассмотрены предложения Министерства экономического развития Тверской области по обеспечению парка водо-, электро- и газоснабжением, а также строительству подъездных и внутренних дорог на его территории. Работы планируется провести в 2020-2021 годах.