Меры поддержки российской промышленности планируется обсудить на площадке "Иннопром онлайн" 27 мая. Об этом говорится в сообщении организаторов. В обсуждении примет участие курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов.

"Это первый публичный антикризисный брейнсторминг с участием руководителей правительства РФ и крупнейшего бизнеса. Мы будем задавать вопросы и искать ответы на них. В прямом эфире спикеры поделятся опытом преодоления кризисных явлений, обсудят, какая помощь от государства сейчас наиболее актуальна, какие меры работают, а каким вопросам необходимо уделить больше внимания", - рассказал ТАСС директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин.

Участники также обсудят стоит ли промышленности ждать дальнейших шагов государства по поддержке отрасли, работают ли уже принятые меры, и, конечно, когда промышленность выйдет из кризиса.

В мероприятии также примут участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, президент "Группы Синара" Дмитрий Пумпянский, генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин, председатель совета директоров "Соллерса" Вадим Швецов, президент ОСК Алексей Рахманов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс и другие.

Партнерами сессии выступят "Фонд развития промышленности" и "Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей" (СОСПП). Трансляция дискуссии будет доступна на сайте Международной промышленной выставки "Иннопром".

В рамках "Иннопром онлайн" каждую среду руководители органов государственной власти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире.