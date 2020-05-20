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Инвестиции (проекты)

На Мекензиевых горах модернизируют освещение

На Мекензиевых горах модернизируют освещение

20 мая 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уже в нынешнем году современное освещение порадует жителей улиц Миндальной, Дорожной, Путейской, Мищенко, Авангардном шоссе и части Лесной. Здесь будет проведено 3 километра линий, появятся более сотни светодиодных устройств и новый шкаф управления наружного освещения. Организована процедура госзакупки и определения подрядчика.

Два года назад специалисты ГБУ «Горсвет» провели мероприятия по обследованию всего микрорайона. Определена техническая потребность в его обустройстве наружным освещением. Ввиду большого объема строительно-монтажных процедур и значительного финансирования, принято решение разделить территорию Мекензиевых гор на несколько участков, которые будут отрабатываться поэтапно.

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