На Мекензиевых горах модернизируют освещение

Уже в нынешнем году современное освещение порадует жителей улиц Миндальной, Дорожной, Путейской, Мищенко, Авангардном шоссе и части Лесной. Здесь будет проведено 3 километра линий, появятся более сотни светодиодных устройств и новый шкаф управления наружного освещения. Организована процедура госзакупки и определения подрядчика.

Два года назад специалисты ГБУ «Горсвет» провели мероприятия по обследованию всего микрорайона. Определена техническая потребность в его обустройстве наружным освещением. Ввиду большого объема строительно-монтажных процедур и значительного финансирования, принято решение разделить территорию Мекензиевых гор на несколько участков, которые будут отрабатываться поэтапно.