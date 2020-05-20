СПб ГБУ «Ленсвет» приступило к реконструкции наружного освещения сквера А.С. Попова в Кронштадте.

История Кронштадта связана с жизнью многих замечательных людей и среди тех, кто прославил город, – Александр Степанович Попов. Жители Кронштадта гордятся тем, что именно в их городе находилась лаборатория, в которой трудился А.С. Попов, и здесь он изобрел систему радиосвязи. В центре сквера установлен памятник выдающемуся ученому.

Уличные светильники в сквере на улице Макаровская,3 впервые появились в 1975 году. За 45 лет светотехническое оборудование стало ветхим и требовало замены на новое.

Современная система наружного освещения с применением 35 торшеров со светодиодными светильниками сделает садово-парковую территорию комфортной для вечерних прогулок, подчеркнет красоту окружающей природы. Подводка линии электроснабжения к каждому светильнику будет осуществлена подземным способом. После установки новых осветительных комплексов, существующее светотехническое оборудование будет демонтировано.

На текущий момент на объекте ведется подготовка траншей для прокладки электрических сетей, установка закладных деталей фундаментов под новые опоры. Работы по обустройству современной системы наружного освещения в сквере А.С. Попова продлятся по июль.

Так же в 2020 году в Кронштадте новое освещение получит сквер Подводников.

Всего в оперативном управлении СПб ГБУ «Ленсвет» в Кронштадтском районе находится почти 4 тысячи уличных светильников, преимущественно светодиодных, освещающих улицы, кварталы, скверы, парки, детские и спортивные площадки.