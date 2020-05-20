Специалисты «Россети Юг» отремонтировали воздушную линию 110 кВ «Распопинская – Серафимович», которая проходит по территории Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области.

Отремонтированная воздушная линия обеспечит надежное энергоснабжение 12,5 тысяч жителей г. Серафимовича, ст. Распопинской, хуторов Базки, Бобровский, Буерак-Поповский, Затонский и Хованский. На территории этих населенных пунктов находятся 3 школы, 2 детских сада, 4 фельдшерско-акушерских пункта и несколько фермерских хозяйств.

На линии, длина которой около 30 км, энергетики провели ревизию и заменили свыше 40 изоляторов с выявленными повреждениями и стойкими загрязнениями. Гирлянды стеклянных изоляторов – это один из значимых элементов оборудования электрических сетей, который гарантирует безопасную и бесперебойную передачу электроэнергии потребителям.