Корпорация развития Дальнего Востока выполняет строительство первой очереди внутриплощадочных автомобильных дорог для резидентов территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае. Строительно-монтажные работы по созданию объекта транспортной инфраструктуры планируется завершить в четвертом квартале 2020 года.

«Развитие автодорожной сети на площадке «Некруглово» обеспечит транспортную доступность земельных участков резидентов ТОР «Михайловский» - компаний «НК Лотос», «Русское поле», «ПСК Владивосток», «Приморская складская логистика» и других. Инфраструктура создается с учетом потребностей инвесторов», - сообщил Василий Большаков, директор управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «КРДВ»).

Новая асфальтобетонная трасса протяженностью более трех километров будет иметь две полосы движения, ширина проезжей части составит семь метров. Сейчас на объекте трудятся 46 человек, задействовано 25 единиц спецтехники – экскаваторы, катки, бульдозеры, краны и самосвалы. Ведутся работы по устройству земляного полотна автодороги, монтируются водоотводные лотки и водопропускные сооружения. Генеральным подрядчиком по строительству объекта является компания «Автострой», контракт с которой управляющая компания заключила по результатам конкурентных закупок.

«Создаваемые Корпорацией развития Дальнего Востока, а также региональными властями и ресурсоснабжающими организациями дороги, объекты электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения обеспечивают комфортную работу инвесторам ТОР «Михайловский» и создают условия для запуска новых предприятий в намеченные сроки», - отметил Василий Большаков.

Сегодня на ТОР «Михайловский» зарегистрировано 17 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций превышает 80,2 млрд рублей. Реализация всех проектов позволит создать в регионе более 4 000 рабочих мест. Пять проектов по созданию свиноводческих комплексов и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур резиденты успешно реализовали.