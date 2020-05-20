Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») отремонтировали воздушную линию электропередачи 110 кВ «Афипская-Северская». Она является ключевым звеном в системе электроснабжения для 50 тысяч человек, проживающих в 20-ти сельских населенных пунктах Северского района Краснодарского края.

В соответствии с планом ремонтной программы 2020 года энергетики выполнили на линии целый комплекс технических мероприятий, основным из которых является замена десяти км грозозащитного троса.

Грозозащитный трос – важнейший элемент линии электропередачи, предназначенный для ее защиты от атмосферных перенапряжений (гроза, молнии). Он представляет собой стальной оцинкованный канат, устойчивый к грозовому импульсу и коррозии.

Кроме того, во время подготовки специалисты провели осмотры и ревизию устройств молниезащиты, заземляющих устройств и устройств защиты от перенапряжений в электрической сети на подстанциях и линиях электропередачи в зоне ответственности филиала компании.

В рамках реализации ремонтной программы 2020 года энергетики планируют произвести монтаж еще около 40 км грозозащитного троса на высоковольтных ЛЭП краснодарского энергорайона.

Краснодарские электрические сети являются крупнейшим филиалов компании «Россети Кубань». В зону обслуживания предприятия входят шесть энергорайонов: Краснодарский, Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, Тахтамукайский и Теучежский районы, а также г. Адыгейск Республики Адыгея. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 7,3 тысячи километров.