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Модернизация

"Россети Кубань" повысила надежность электроснабжения 20 сельских населенных пунктов Северского района края

Россети Кубань повысила надежность электроснабжения 20 сельских населенных пунктов Северского района края

20 мая 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») отремонтировали воздушную линию электропередачи 110 кВ «Афипская-Северская». Она является ключевым звеном в системе электроснабжения для 50 тысяч человек, проживающих в 20-ти сельских населенных пунктах Северского района Краснодарского края.

В соответствии с планом ремонтной программы 2020 года энергетики выполнили на линии целый комплекс технических мероприятий, основным из которых является замена десяти км грозозащитного троса.

Грозозащитный трос – важнейший элемент линии электропередачи, предназначенный для ее защиты от атмосферных перенапряжений (гроза, молнии). Он представляет собой стальной оцинкованный канат, устойчивый к грозовому импульсу и коррозии.

Кроме того, во время подготовки специалисты провели осмотры и ревизию устройств молниезащиты, заземляющих устройств и устройств защиты от перенапряжений в электрической сети на подстанциях и линиях электропередачи в зоне ответственности филиала компании.

В рамках реализации ремонтной программы 2020 года энергетики планируют произвести монтаж еще около 40 км грозозащитного троса на высоковольтных ЛЭП краснодарского энергорайона.

Краснодарские электрические сети являются крупнейшим филиалов компании «Россети Кубань». В зону обслуживания предприятия входят шесть энергорайонов: Краснодарский, Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, Тахтамукайский и Теучежский районы, а также г. Адыгейск Республики Адыгея. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 7,3 тысячи километров.

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Компания: Россети Кубань

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