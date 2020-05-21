Визит сотрудников АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ на Балаковскую АЭС

В течение последних 6 месяцев АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», совместно с государственной корпорацией «Росатом», осваивали новую производственную систему Бережливого производства (БП), направленную на снижение себестоимости продукции, повышение выпуска продукции без потери качества, обеспечение гибкости процессов и устойчивого развития предприятия и, в итоге, повышение удовлетворённости заказчика. Подробнее об этом опыте и успехах внедрения БП рассказывается в отдельной статье «Как дать старт процессу перемен».

Завод АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» является предприятием с многолетней историей непрерывной работы даже в самые трудные для нашей страны времена. За почти 79 лет на предприятии сложились свои традиции и правила работы. Однако в реалиях современного мира, увеличивающегося потока информации и набирающей обороты автоматизации бизнес-процессов, ставятся новые условия, необходимые для продолжения успешной работы на рынке. Таким образом, сама идея внедрения системы Бережливого производства (БП) лежала на поверхности. В середине 2019 года руководством предприятия было принято решения об освоении и внедрении новой системы и её инструментов на АО «НП«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Для оперативного освоения и ввода в работу новых инструментов производственной системы было принято решение объединить усилия с коллегами из Государственной Корпорации «Росатом».

В ходе совместной работы был разработан единый стандарт рабочих мест и новые схемы расположения ТМЦ на складах и в цехе, определен минимальный запас хранящихся материалов и рабочего инструмента, устранены потери времени за счет внедрения системы внутрицехового оповещения. Новый подход к организации рабочих процессов внедрялся на протяжении полугода в одном цехе, а на сегодняшний день получил распространение на всё предприятие. Компании удалось повысить управляемость рабочих зон и культуру труда, а также улучшить безопасность посредством визуализации особых технологических зон и частей механизмов оборудования.

Также была организованна свето-цветовая система индикации, предназначенная для организации оперативного реагирования водителей цеховых погрузчиков, на изменение потребностей линии грубого волочения медной проволоки, что заставило предприятие работать по принципу «точно вовремя» (от англ. Just In Time, JIT) при поставке материала на линию и своевременную транспортировку готовой продукции.

Подробнее с историей об освоении lean-инстурментов на НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» вы можете ознакомиться в развернутом репортаже по ссылке.