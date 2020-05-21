Специалисты Россети Центр полностью завершили строительно-монтажные работы и установку основного силового и вспомогательного оборудования на подстанции 110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа.

Установленная мощность центра питания - 80 МВА. Основное оборудование и материалы, применяемые при строительстве ПС 110 кВ «Спутник» изготовлены отечественными производителями.

Благодаря использованию передовых цифровых технологий обеспечена 100% наблюдаемость энергообъекта и его дистанционное управление в режиме онлайн. Наблюдаемость технологических процессов и возможности дистанционной диагностики и мониторинга технического состояния позволят снизить операционные затраты на обслуживание подстанции и обеспечат высокую надежность всех систем. Все данные о параметрах работы подстанции будут поступать в Центр управления сетями филиала «Воронежэнерго».

Сейчас на подстанции «Спутник» ведутся пуско-наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Общий объем инвестиций в строительство нового энергообъекта превышает 800 млн рублей.

«”Спутник”» станет первой цифровой подстанцией в регионе. Его ввод в эксплуатацию, которой намечен на август 2020 года, станет важным шагом на пути реализации концепции Цифровой трансформации и позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей областного центра», подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.