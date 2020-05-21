COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 22 мая с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Цифровая революция

Игорь Маковский: "Россети Центр" завершают строительство первой полностью цифровой подстанции "Спутник" в Воронежской области

Россети Центр, МРСК Центра, Воронежэнерго

Россети Центр, МРСК Центра, Воронежэнерго

Специалисты Россети Центр полностью завершили строительно-монтажные работы и установку основного силового и вспомогательного  оборудования на подстанции 110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа.

Установленная мощность центра питания - 80 МВА. Основное оборудование и материалы, применяемые при строительстве ПС 110 кВ «Спутник» изготовлены отечественными производителями.

Благодаря использованию передовых цифровых технологий обеспечена 100% наблюдаемость энергообъекта и его дистанционное управление в режиме онлайн. Наблюдаемость технологических процессов и возможности дистанционной диагностики и мониторинга технического состояния позволят снизить операционные затраты на обслуживание подстанции и обеспечат высокую надежность всех систем. Все данные о параметрах работы подстанции будут поступать в Центр управления сетями филиала «Воронежэнерго».

Сейчас на подстанции «Спутник» ведутся пуско-наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Общий объем инвестиций в строительство нового энергообъекта превышает 800 млн рублей.

«”Спутник”» станет первой цифровой подстанцией в регионе. Его ввод в эксплуатацию, которой намечен на август 2020 года, станет важным шагом на пути реализации концепции Цифровой трансформации и позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей областного центра», подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
РЖД разработали дорожную карту развития квантовых коммуникаций
Генеральный директор
Игорь Маковский: около тысячи сотрудников
РусГидро и Ростелеком подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно