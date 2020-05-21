Согласно отчету – Global Wind Turbine Report 2019*, выпущенному британской компанией Wood Mackenzie, специализирующейся на проведении исследований в различных отраслях промышленности, в 2019 г. датская Vestas стала первой в мире компанией - производителем ветровых турбин, установившей более 10 ГВт мощности ветровой генерации в течение одного года. В 2019 г. мощность, присоединенных к электрической сети ветрогенераторов, произведенных Vestas, составила 11,3 ГВт, что на 1,5 ГВт больше, чем в 2018 г. Проекты строительства ВЭС были реализованы Vestas более чем в 35 странах, из них 50% впервые составили проекты в Северной и Южной Америке (США, Мексика и Аргентина).

На второй позиции находится испанский производитель ветровых турбин компания Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). SGRE заняла доминирующее положение на британском рынке шельфовой ветроэнергетики, введя в эксплуатацию 1,9 ГВт мощности шельфовых ВЭС, а также построила свыше 1 ГВт наземных ВЭС в США и Испании и 0,4 ГВт – в Германии.

Значительно укрепила свои позиции в мировой ветроэнергетике американская компания General Electric (GE), превысив свои показатели 2018 г. на 60%. Турбины GE суммарной установленной мощностью 8,7 ГВт были установлены в 24 странах, включая первые ветрогенераторы в Греции, Омане, Иордании, Казахстане и Чили. В отчете Wood Mackenzie отмечается, что в 2019 г. совокупная доля пяти мировых лидеров по производству ветровых турбин – Vestas, SGRE, GE, а также китайской Goldwind и американской Envision – на мировом рынке ветроэнергетики увеличилась на 10% по сравнению с 2018 г. и составила 68% всей установленной мощности ветровой генерации в мире. За пятеркой лидеров следует китайская компания MingYang, увеличившая свою долю на рынке ветровой генерации почти на 3%. MingYang удвоила установленные мощности ветровой генерации в Китае (до 4,4 ГВт) преимущественно за счет реализованных проектов строительства шельфовых ВЭС в провинции Гуандун (Guangdong).

Несмотря на то, что 8 китайских компаний входят в число 15 лучших производителей ветровых турбин в мире, их совокупный экспорт составил всего 0,6 ГВт мощности ветровой генерации, что свидетельствует о сильной зависимости Китая от внутреннего рынка. В Отчете отмечается, что менее крупные региональные игроки, такие как Senvion (Германия), Suzlon (Индия), INOX (Италия), XEMC (Китай) и WEG (Бразилия) потеряли свою долю рынка в связи со сложными рыночными условиями. Это привело к финансовым трудностям указанных компаний, которые ставят под угрозу их будущее участие в отрасли. По мнению аналитиков Wood Mackenzie, несмотря на благоприятные прогнозы, касающиеся разработки и поставки ветрогенераторов в ближайшее десятилетие, в краткосрочной перспективе их производители столкнутся с рядом проблем, обусловленных негативным воздействием пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический ресурс World Energy News

* https://www.woodmac.com/