В Иннополисе возобновляют строительство второго технопарка

«В особой экономической зоне «Иннополис» возобновляются работы по строительству второго технопарка им. Н.И. Лобачевского, ориентировочные сроки сдачи – 2021 год», – сообщили РБК Татарстан в пресс-службе ИТ-города.

Строящийся технопарк «Лобачевский», площадью 30 тыс. кв. метров, рассчитан на 1,5 тыс. рабочих мест. Тендер на строительство ПСО Казань» на 2 млрд рублей выиграло в мае 2016 года. Согласно проекту контракта, корпус должен был быть возведен до 31 декабря 2017 года. Однако строительство не было завершено. Год назад Шайхутдинов сообщил, что технопарк «Лобачевский» планируется достроить до конца 2019 года.

В конце 2019 года вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, курирующий проект «Иннополис», сообщил, что открытый пять лет назад технопарк «Попов», площадью 40 тыс. кв. м на 2,2 тыс. мест, заполнен на 90%. Рабочие места, по словам вице-премьера, в нем должны были закончиться в I квартале 2020 года. Незабронированные площади в нем отсутствовали.

Технопарк «Лобачевский» начали строить в 2016 году. Строительство, согласно документации, приложенной к проекту госконтракта, должно было завершиться до 31 декабря 2017 года. Тендер на строительство на 2 млрд рублей выиграло в мае 2016 года ПСО «Казань».

Шайхутдинов в декабре сообщил, что в 2020 году часть команды управляющей компании ОЭЗ «Иннополис» переедет в здание инженерного центра, освободив площади в технопарке. К июлю – августу 2020 года в «Попов» смогут принять новых сотрудников.



