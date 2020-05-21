Главгосэкспертиза России одобрила проект второго этапа строительства высоковольтных линий для подключения Симферопольской ТЭС, которые в городской черте переведут с воздушного на кабельное исполнение, сообщила в четверг пресс-служба Главгосэкспертизы.

"Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства высоковольтных линий энергопередачи для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС. Реализация проекта позволит добиться энергонезависимости полуострова. По итогам рассмотрения представленных повторно материалов выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения первичной экспертизы был скорректирован ряд проектных решений. Линии электропередачи, проходящие в черте городской застройки, перевели из воздушного исполнения в кабельное. Также представлены актуализированные результаты инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий и другие необходимые сведения.

В проекте предусмотрена реконструкция с полной заменой оборудования воздушных линий. Общая протяженность трасс ЛЭП составит 36,646 км. Застройщик - госпредприятие "Крымэнерго", генеральный проектировщик - ООО "Ленэлектромонтаж".

Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) - парогазовая электростанция в Крыму. Первый блок электростанции введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, в марте 2019 года ТЭС была запущена на полную мощность. Строительство электростанции осуществлялось в соответствии с ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" с целью обеспечения энергетической независимости Крыма и Севастополя и повышения надежности энергосистемы полуострова. Проектируемые трассы высоковольтных линий будут расположены в Симферопольском районе Крыма и частично на территории самого Симферополя.

В Крыму за шесть лет в составе РФ построили новые сети, через Керченский пролив провели энергомост, а весной 2019 года запустили вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление.

Фото: Крыминформ