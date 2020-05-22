Энергетики учат школьников электробезопасности онлайн

Накануне самых длинных школьных каникул, когда число случаев травматизма среди детей и подростков возрастает, специалисты компании «Россети Сибирь» напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности. Причем традиционные уроки электробезопасности в этом году они проводят дистанционно.

Энергетики разработали целые циклы интерактивных онлайн-уроков по электробезопасности. Так первые «занятия по сети» прошли в Кемеровской области. Молодые эрудированные энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь выступили в роли учителей в Колмогоровской школе Яшкинского района. Они гармонично вписались в дистанционный формат подачи материала и смело доказали, что виртуальный урок может быть не хуже реального.

«Главная задача, которую мы ставили перед собой при подготовке к занятию, - создать доверительную коммуникативную связь с ребятами по ту сторону экрана, - рассказывает специалист по охране труда Кузбасского филиала Россети Сибирь Юлия Сурадейкина. – Чтобы избежать неприятных последствий и «прокачать» ребят в теме электробезопасности накануне продолжительных летних каникул, мы стараемся подавать всю информацию в доступной интерактивной форме, выводим наших «виртуальных собеседников» на диалог, объясняя степень рисков и ответственности при обращении с электроприборами».

Интерактивный урок для учащихся с 1 по 5 класс как раз и был построен на этом принципе – наладить контакт с детьми и доступным языком объяснить ребятам, как нужно вести себя вблизи энергообъектов.

Подобные уроки электробезопасности в преддверии летних каникул дистанционно пройдут и в других региона присутствия Россети Сибирь.

Напомним, задача родителей – объяснить детям, которые часто остаются дома одни, правила пользования бытовыми электроприборами; а также рассказать о безопасном поведении на улице, что подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров опасно для жизни. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения». Входить в нее запрещено; но если вы все же случайно попали в эту зону, то выходить нужно «гусиным» шагом (не отрывая ступней от земли).

Помните, детям опасно играть вблизи трансформаторных подстанций, еще опаснее проникать внутрь! Оборудование находится под высоким напряжением – в десятки, а то и в сотни раз больше, чем в электорозетках. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрические щиты. Следует выбирать безопасное место для игр, нельзя устраивать детскую площадку вблизи линий электропередачи.

Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение, так электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод над собой, «охотник» за лайками сокращает расстояние до проводов, подвергая себя смертельной опасности.

Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Это предупреждение о реальной угрозе.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по многоканальному телефону: 8 800 1000 380. Звонок бесплатный.