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Капсульная мансарда для тинейджеров

Основное отличие деревянных домов от железобетонных и кирпичных сооружений – в высокой степени пожароопасности. Это значит, что к выбору электроустройств, кабелей и к условиям их монтажа применяются повышенные требования.

По статистике, около 1/2 случаев пожаров или возгораний в деревянных домах или в домах с деревянной отделкой происходит из-за грубых ошибок электромонтажников и неверного выбора кабеля. Стоит неправильно установить розетку, недостаточно тщательно соединить провода в распаечной коробке, проигнорировать правила заземления, как может возникнуть возгорание, а вслед за ним – и пожар. Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных работ и, чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов». Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их семей и особенно маленьких детей.

В минувшие выходные специалисты в сюжете программы «Дачный ответ» на НТВ демонстрируют прокладку кабельно-проводниковой продукции марки  VOLTEX® в детской комнате, обращая внимание телезрителей, на способ замены электропроводки в деревянном доме.

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