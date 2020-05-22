На Белоярской АЭС опробовали электронную маску от коронавируса

Группа изобретателей из атомного города Заречного Свердловской области придумала электронную многоразовую маску, которая защитит медиков от коронавируса. В основе её работы лежит принцип ультрафиолетового излучения. Удобство использования инновационного средства индивидуальной защиты уже испытали на себе сотрудники здравпункта Белоярской АЭС.

Маска представляет из себя прозрачный щиток, который надевается как очки. В верхней части изделия расположен компактный ультрафиолетовый излучатель, который создаёт вокруг лица невидимую защиту от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Проходя через ультрафиолетовое облучение РНК и ДНК вирусов разрушается, лишая их возможности к размножению. При этом маска безопасна для человека благодаря прозрачному стеклу, не пропускающему ультрафиолетовые лучи на глаза и лицо.

«Мы разработали три модели данного изделия: для простых граждан, для граждан, которые работают с населением и для медиков, которые работают в «красной зоне» инфекционных отделений. Она на 90% обеспечивает защиту от заражения, и от того, чтобы не заразить окружающих. Обычные медицинские маски являются гораздо менее эффективными», — рассказал разработчик Сергей Глядков.

Противовирусную электронную маску изобретатель из Заречного начал разрабатывать несколько лет назад, но тогда размер существующих элементов питания не позволял сделать прибор компактным. Современные технологии дают возможность аккумуляторам с небольшими размерами работать в течение 7-8 часов без подзарядки.

Эффективность изобретения уже подтвердил ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения РФ.

«Направленное ультрафиолетовое излучение с длинной волны 254 нм обладает бактерицидным свойством и способно инактивировать вирусы. Маски с УФИ можно рекомендовать для использования медицинским персоналом во время работы, а также всем здоровым людям для профилактики заражения вирусными и бактериальными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем», — считает доктор медицинских наук, профессор ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России Светлана Хатькова.

Разработчик уже оформил патент на своё изобретение и теперь наращивает производство. Заказы на защитные маски ему поступили из России, Саудовской Аравии, США и ряда других стран.