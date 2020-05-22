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За рубежом

Подписаны контракты общей стоимостью свыше € 1 млрд в рамках реализации проекта сооружения 2 ГВт кабельного соединения A-Nord в Германии

Подписаны контракты общей стоимостью свыше € 1 млрд в рамках реализации проекта сооружения 2 ГВт кабельного соединения A-Nord в Германии

22 мая 2020, 17:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Global Transmission, ГЕРМАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Системный оператор Германии Amprion присудил два контракта стоимостью более € 500 млн каждый в рамках реализации проекта строительства подземного кабельного соединения A-Nord пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью около 300 км. Контракты заключены с итальянским производителем кабельной продукции Prysmian Group и японской электротехнической компанией Sumitomo Electric Industries Limited (Sumitomo Electric's).

Условиями контрактов предусмотрены: проектирование, изготовление, поставка, установка, тестирование и ввод в эксплуатацию 2-х кабельных систем напряжением ±525 кВ и пропускной способностью 1 ГВт каждая. При этом Sumitomo Electric's будет реализовывать контракт совместно с немецкой компанией - производителем кабельной продукции Suedkabel GmbH. Проект строительства соединения A-Nord является частью более масштабного проекта сооружения межсистемного соединения German Corridor «A», целью которого является обеспечение возможности передачи электроэнергии, выработанной ВЭС на севере федеральной земли Нижняя Саксония (Lower Saxony) в западную землю Северный Рейн-Вестфалия (North Rhine–Westphalia) и югозападную Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg). Межсистемное соединение German Corridor «A» состоит из двух участков: северного A-Nord, который пройдет от г. Эмден (Emden) в Нижней Саксонии до района Остерат (Osterath) в земле Северный Рейн Вестфалия, и южного Ultranet, который будет проложен от района Остерат до г. Филипсбург (Philippsburg) в Баден-Вюртемберге. Ultranet, в свою очередь, поделен на 5 участков и проект его сооружения разрабатывается Amprion совместно с другим системным оператором Германии TransnetBW.

Это второй контракт, заключенный Prysmian Group в Германии с начала мая 2020 г. Первый стоимостью € 500 млн был подписан с немецким системным оператором TenneT в рамках проекта сооружения подземного кабельного соединения SuedOstLink напряжением ±525 кВ, пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 580 км, которое пройдет от г. Магдебург (Magdeburg) в СаксонииАнхальт (Saxony-Anhalt) до г. Ландсхут (Lanshut) в Баварии (Bavaria).

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

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