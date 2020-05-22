Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») выделила 400 кВт дополнительной мощности производителю лекарственных препаратов для промышленного птицеводства. На предприятии в Ломоносовском районе Ленинградской области производится более 60 видов вакцин против болезней птиц, а также широкий спектр диагностических тест-систем.

Электроснабжение потребителя осуществляется по линии электропередачи 10 кВ. Источник питания – подстанция 110 кВ «Большевик». Дополнительная мощность позволит обеспечить электроэнергией склад для хранения вакцин и создать условия для роста производства.

Ведущий производитель лекарственных препаратов уже 25 лет ведет активную научную деятельность для необходимой вакцинации птицехозяйств России и стран СНГ.