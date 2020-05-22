В производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») продолжается капитальный ремонт подстанционного оборудования.

На данный момент в Уфимских городских электрических сетях на подстанции 110/10 кВ «Нагаево» производится капремонт силового трансформатора 1Т. Работы включают в себя вскрытие и подъем активной части, ремонт магнитопроводов, обмоток, переключателей и других основных деталей системы. Также запланирована дегазация трансформаторного смена масла, проверка контрольно-измерительных приборов, защитных и сигнальных устройств.

После завершения капитального ремонта трансформатора 1Т, аналогичные работы в июне предстоят на трансформаторе 2Т ПС «Нагаево», которые также поспособствуют повышению надежности электроснабжения потребителей одноименного поселка. До конца мая в зоне ответственности ПО «УГЭС» будет выполнен капремонт выключателей 110 кВ на подстанции 110/6 кВ «Ижевская», снабжающей потребителей уфимского микрорайона Зеленая роща. В июле планируется капитальный ремонт силового трансформатора 2Т на ПС 110/10/10 кВ «Касимово», расположенной в микрорайоне Шакша Калининского района г. Уфы и капитальный ремонт выключателей на ПС 110/35/10 кВ «Авдон», обеспечивающей электроэнергией предприятия и население Уфимского района.

Все выполняемые работы позволят повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также безопасность эксплуатации подстанций.



На снимке: подъем активной части трансформатора 1Т на ПС 110/10 кВ «Нагаево».