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Модернизация

Новое оборудование обеспечит надежное энергоснабжение донского хутора

Новое оборудование обеспечит надежное энергоснабжение донского хутора

25 мая 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты «Россети Юг» завершают масштабную реконструкцию электросетей в х. Ленина Белокалитвинского района Ростовской области.

Работы по реконструкции электросетей в х. Ленина специалисты ростовского филиала «Россети Юг» начали более года назад. Ветхие сети, которые уже не справлялись с возросшими нагрузками из-за установленного в домах селян современного энергооборудования, были причиной частых перебоев с электроснабжением жителей. Для комплексного решения проблемы энергетики полностью демонтировали старые электросети, заменив их на самонесущий изолированный провод. В итоге, в х. Ленина специалисты ростовского филиала «Россети Юг» построили 28,6 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ, вместе с вводами в домовладения, установили около 900 опор ЛЭП и 10 новых комплектных трансформаторных пунктов. Новые электросети сделают надежнее и качественнее электроснабжение более 2 тыс. жителей.

Ремонтная кампания ростовского филиала «Россети Юг» и подготовка к очередному осенне-зимнему периоду идет в соответствии с планом. Специалисты компании отремонтируют более 1,3 тыс. км линий электропередачи разных классов напряжения, 1,3 тыс. трансформаторных подстанций, расчистят от древесно-кустарниковой растительности свыше 440 га вдоль трасс воздушных линий.

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