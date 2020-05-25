Энергетики «Россети Волга» (бренд) – «Пензаэнерго» в рамках реализации ремонтной кампании 2020 года приступили к проведению работ на подстанции ПС 110/35/10 Знаменка.

Капитально будут отремонтированы выключатель, трансформаторный и шинный разъединители 35 кВ на «сердце» подстанции – трансформаторе С-2-Т. Здесь же будет произведен текущий ремонт трансформаторных разъединителей 35 и 110 кВ, отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110 кВ, проверена релейная защита и автоматика. Помимо этого, энергетики проведут капитальный ремонт выключателей – 35 кВ Липовка и Ушинка, линейных и шинных разъединителей, секционного выключателя 35 кВ, измерят сопротивление изоляции и проверят РЗА.

Текущий ремонт будет проведен на трансформаторах собственных нужд, секционных разъединителях 35 кВ, шинных разъединителях 35 кВ и ряде других элементов энергообъекта.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки энергетики обеспечены необходимыми антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты, ведется ежедневный контроль самочувствия персонала.

Подстанция 110/35/10 Знаменка – питающий центр для 10 населенных пунктов Башмаковского района, в которых проживает более 2,3 тыс. человек. Также от подстанции запитаны 7 объектов водоснабжения, 2 школы, 2 детских сада, 6 медицинских учреждений, аптеки, магазины, сельхозпредприятия, автозаправочная станция и т.д.

Ремонтные работы проводятся в целях повышения надежности и качества электроснабжения данных потребителей, а также в рамках подготовки комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.