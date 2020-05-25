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Женщины в энергетике: Валентина Дворцова – единственная женщина среди победителей первого конкурса "Лидеры энергетики"

Женщины в энергетике: Валентина Дворцова – единственная женщина среди победителей первого конкурса Лидеры энергетики

25 мая 2020, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Добиться лидерства в технических профессиях – непростая задача. Особенно для женщины.

Начальник Серпуховского РЭС компании «Россети Московский регион» Валентина Дворцова – единственная женщина среди 102 победителей первого конкурса «Лидеры энергетики». А ещё она единственная в «Россети Московский регион» женщина – начальник электросетевого района.

Как сейчас, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, ей удаётся успешно вести за собой коллектив и оправдывать доверие потребителей? Читайте в телеграм-канале «Россетей».

 

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ

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