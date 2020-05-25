Новая неделя - свежий выпуск журнала
25 мая 2020, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Добиться лидерства в технических профессиях – непростая задача. Особенно для женщины.
Начальник Серпуховского РЭС компании «Россети Московский регион» Валентина Дворцова – единственная женщина среди 102 победителей первого конкурса «Лидеры энергетики». А ещё она единственная в «Россети Московский регион» женщина – начальник электросетевого района.
Как сейчас, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, ей удаётся успешно вести за собой коллектив и оправдывать доверие потребителей? Читайте в телеграм-канале «Россетей».
Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter