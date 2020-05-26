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Модернизация

Компания "Россети Центр" опубликовала результаты деятельности за 3 месяца 2020 по МСФО

Компания Россети Центр опубликовала результаты деятельности за 3 месяца 2020 по МСФО

26 мая 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, МРСК ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети Центр» опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 месяца 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

С консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетностью Компании и пояснениями исполнительных органов к промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), можно ознакомиться на сайте.

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