Новая неделя - свежий выпуск журнала
26 мая 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, МРСК ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Центр» опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 месяца 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
С консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетностью Компании и пояснениями исполнительных органов к промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), можно ознакомиться на сайте.
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