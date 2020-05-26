«Россети Центр» опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 месяца 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

С консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетностью Компании и пояснениями исполнительных органов к промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), можно ознакомиться на сайте.