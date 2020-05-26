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Модернизация

"Россети Ленэнерго" обеспечили дополнительную мощность садоводству в Ломоносовском районе Ленинградской области

Россети Ленэнерго обеспечили дополнительную мощность садоводству в Ломоносовском районе Ленинградской области

26 мая 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечила 100 кВт дополнительной мощности 41 дачному дому в СНТ «Порзолово», расположенному в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Для обеспечения потребителей электроэнергией установлена комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ и построены воздушные линии 6 кВ. Источником питания стала подстанция 110/6 кВ «Университет».

СНТ «Порзолово» расположено в 8 км от Петергофа и объединяет более 170 садовых участков.

Напомним, что группа компаний «Россети» по всей стране осуществляет особый контроль надежности энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и комфортных условий для самоизоляции потребителей в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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