Энергетики компании «Россети Московский регион» подключили к электрическим сетям строящееся фермерское хозяйство в деревне Андреевское г.о. Шаховская. В рамках исполнения договора технологического присоединения объекта крестьянского (фермерского) хозяйства заявитель получил 100 кВт трансформаторной мощности.

Источником питания стала подстанция западного филиала компании 110/35/10 кВ «Шаховская».

Для создания внешней схемы электроснабжения семейного сельскохозяйственного предприятия специалисты компании смонтировали трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установив трансформатор мощностью 100 кВА. А также проложили участки воздушных линий (ВЛ) напряжением 10 кВ и 0,4 кВ от распределительного устройства до электроустановки заявителя. При строительстве ВЛ использовали экологичный и устойчивый к внешним воздействиям самонесущий изолированный провод.

Новое фермерское хозяйство в г.о. Шаховская планирует заниматься овощеводством и животноводством.

Глава КФХ Надежда Аносова выражает энергетикам «Россети Московский регион» благодарность, отмечая оперативность, ответственность и высокий профессионализм при осуществлении технологического присоединения к сетям строительной площадки будущей фермы.

Стоит отметить, что компания «Россети Московский регион» уделяет особое внимание подключению к сети объектов малого и среднего предпринимательства. Со стороны энергетиков все работы по исполнению договоров технологического присоединения категории Doing Business выполняются качественно и в установленные сроки.

Напомним, что подать заявку и получить дополнительную информацию о процедуре технологического присоединения к сетям, а также ознакомиться со всей линейкой дополнительных услуг можно на портале компании utp.moesk.ru