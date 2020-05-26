Специалисты «Россети Северный Кавказ» - «Дагестанской сетевой компании» совместно с сотрудниками Министерства обороны РФ подключили к энергоснабжению многофункциональный мобильный госпиталь для пациентов с диагнозом COVID-19. Энергетики работали в круглосуточном режиме в течение двух дней, в том числе во время одного из главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам.

Отметим, два полевых многофункциональных мобильных госпиталя Минобороны РФ (на 100 койко-мест - каждый) переброшены в Дагестан, где по распространению коронавирусной инфекции сложилась одна из самых сложных ситуаций в стране.

Для обеспечения электроэнергией многофункционального госпиталя специалисты установили 15 опор, систему освещения, а также протянули около километра самонесущего изолирующего провода (СИП). Подключение госпиталя к энергоснабжению осуществлено от подстанции 110 кВ «Буйнаск-2», а также от военной части, расположенной вблизи объекта.

Ранее дагестанские энергетики также оперативно завершили работы по подключению к энергоснабжению мобильной лаборатории для диагностики COVID-19, а также установили резервный источник энергоснабжения мощностью 80 кВт в «Городской клинической больнице №1» - одном из крупнейших медучреждений не только Махачкалы, но и всего Дагестана.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ оказать Дагестану помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе построить три многофункциональных медицинских центра для лечения больных covid-19. Дагестанские энергетики оперативно разработали и направили руководству республики предложения по обеспечению электроэнергией медицинских центров, которые будут построены в Дербенте, Хасавюрте и Каспийске.

В настоящее время дагестанские специалисты группы «Россети Северный Кавказ» обеспечивают безаварийное энергоснабжение всех медучреждений, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и пневмонией. В состоянии повышенной готовности находятся 85 бригад «Дагестанской сетевой компании» в составе 340 специалистов и 115 единиц спецтехники. Энергетики готовы к оперативному реагированию в случае малейшего нарушения энергоснабжения в медучреждениях Дагестана.

Все работы ведутся в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Специалистам «Дагестанской сетевой компании» роздано более 35 тысяч масок, порядка 3 тысяч средств для дезинфекции рук, распределено 1210 литров дезинфицирующих средств.