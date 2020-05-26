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Модернизация

Энергетики обеспечили подачу напряжения на многофункциональный центр, расположенный в Сакском районе

Энергетики обеспечили подачу напряжения на многофункциональный центр, расположенный в Сакском районе

26 мая 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В мае текущего года сотрудники Сакского РЭС в срок выполнили все мероприятия по техприсоединению МФЦ к электросетям ГУП РК «Крымэнерго», тем самым обеспечив электроснабжение социально значимого объекта в селе Ромашкино.

Подключение аналогичных объектов в Крыму требует индивидуального подхода и проектного решения. Для нужд МФЦ, как правило, требуется достаточно серьезная электрическая мощность. При этом важно, чтобы работы велись в рамках выделенных сроков и без обесточения потребителей.

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