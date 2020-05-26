В мае текущего года сотрудники Сакского РЭС в срок выполнили все мероприятия по техприсоединению МФЦ к электросетям ГУП РК «Крымэнерго», тем самым обеспечив электроснабжение социально значимого объекта в селе Ромашкино.

Подключение аналогичных объектов в Крыму требует индивидуального подхода и проектного решения. Для нужд МФЦ, как правило, требуется достаточно серьезная электрическая мощность. При этом важно, чтобы работы велись в рамках выделенных сроков и без обесточения потребителей.