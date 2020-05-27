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Модернизация

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" осуществили технологическое присоединение духовного центра в Верхотурье

Энергетики филиала Россети Урал - Свердловэнерго осуществили технологическое присоединение духовного центра в Верхотурье

27 мая 2020, 16:55
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» осуществили подключение важного объекта духовной культуры на территории городского округа Верхотурский – «Храма всех Святых, в земле Сибирской просиявших».  Для подключения храма энергетики выполнили реконструкцию линии электропередачи 10 кВ «Усть-Салда» от подстанции «Кордюково», а также установили трансформаторную подстанцию 250 кВА.  

«Храм всех Святых», расположенный недалеко от села Меркушино, посещает большое число паломников со всей страны. Он является единственным храмом на  Урале, который был возведен в честь сибирских святых. Верующие со всей России в плане своего паломнического тура обязательно посещают эту красивую деревянную церковь, ведь, по преданию,  несколько веков назад  на берегу реки Туры, рядом с местом нынешнего  храма,  Святой праведный Симеон Верхотурский ловил рыбу,  отдыхал и часами молился.  Здесь расположен Симеонов камень и установлен Поклонный Крест.

В основном туристическая индустрия Верхотурья предназначена именно для паломников, так как здесь расположено большое количество храмов и соборов. Верхотурье по праву называют духовной столицей Урала.

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