Специалисты филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» осуществили подключение важного объекта духовной культуры на территории городского округа Верхотурский – «Храма всех Святых, в земле Сибирской просиявших». Для подключения храма энергетики выполнили реконструкцию линии электропередачи 10 кВ «Усть-Салда» от подстанции «Кордюково», а также установили трансформаторную подстанцию 250 кВА.

«Храм всех Святых», расположенный недалеко от села Меркушино, посещает большое число паломников со всей страны. Он является единственным храмом на Урале, который был возведен в честь сибирских святых. Верующие со всей России в плане своего паломнического тура обязательно посещают эту красивую деревянную церковь, ведь, по преданию, несколько веков назад на берегу реки Туры, рядом с местом нынешнего храма, Святой праведный Симеон Верхотурский ловил рыбу, отдыхал и часами молился. Здесь расположен Симеонов камень и установлен Поклонный Крест.

В основном туристическая индустрия Верхотурья предназначена именно для паломников, так как здесь расположено большое количество храмов и соборов. Верхотурье по праву называют духовной столицей Урала.