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Инвестиции (проекты)

Росатомфлот обзаведется плавучим доком

Для Росатомфлота построят плавучий док, который будет обслуживать суда в Кольском заливе, сообщает RosTender.info.

ФГУП «Атомфлот» объявил тендер на выполнение работ по строительству и на поставку плавучего дока. Заявки на участие принимают до 11 июня, 3 июля планируют назвать победителя. Максимальная сумма контракта с ним составляет 4 млрд 983 млн рублей.

На строительство дока подрядчику отведут 2 года и 5 месяцев. Сдать судно предстоит в порту Мурманск, в акватории «Атомфлота». Грузоподъемность стального, двухбашенного, однопонтонного дока, согласно требованиям заказчика, должна составить 30 тысяч тонн.
Плавучий док предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов и судов атомно-технологического обеспечения. Он будет выполнять работы по ремонту подводной части, очистке и окраске наружной обшивки, донно-бортовой арматуры, винторулевого комплекса, якорного устройства, замене протекторной защиты и т.д.

Плавдок будет иметь возможность доковать атомные ледоколы проектов «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач» в акватории Кольского залива. Его планируют использовать круглогодично, в том числе при температуре воздуха до минус 35 °С.

 

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