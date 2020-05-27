Центр для разработки инновационных электродвигателей построят в столичной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" на площадке "Алабушево". О согласовании этого проекта сообщила в среду пресс-служба Москомэкспертизы.

"Технополис "Москва" - одна из ключевых площадок для развития инновационных технологий в столице. <...> На площадке "Алабушево" будет создан современный центр для разработки высокоэнергоэффективных электрических двигателей, которые могут использоваться как в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, так и в электротранспорте. Общая площадь здания составит почти 14,5 тыс. кв. м", - привели в пресс-службе слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

По данным комитета, высота здания составит от одного до трех этажей. В нем, в частности, создадут демонстрационный зал, испытательную лабораторию, азотно-компрессорную станцию, безэховую комнату, различные зоны производства электрических машин и другие помещения. Сроки строительства не уточняются.

"На базе производственного комплекса будут работать порядка 150 человек, которые смогут производить до 550 электрических машин общепромышленного и специального назначений, а также до 50 систем электропривода на базе асинхронных двигателей", - добавил Леонов.

"Технополис "Москва" - это единственная в столице особая экономическая зона. Она объединяет пять площадок, общая площадь которых составляет 207,5 га: "Алабушево", МИЭТ, "Микрон", "Ангстрем", "Технополис "Москва" (комплекс зданий рядом с метро "Текстильщики"). На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, а общее снижение налоговой нагрузки для резидентов достигает 47%.