COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Review! с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

В Калужской области построят водозабор

В Калужской области построят водозабор

27 мая 2020, 16:10
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
278

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство водозаборного узла в Ферзиковском районе Калужской области. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение. 

Водозаборный узел позволит добывать воду из артезианских источников и обеспечить жителей региона качественной питьевой водой. 

Проектной документацией объекта предусмотрено строительство водозаборного узла в поселке Ферзиково. Здесь обустроят насосную станцию, станцию водоподготовки, резервуар чистой воды объемом 1356 куб.м. Также в ходе реализации проекта будет построено пять павильонов над артезианскими скважинами, накопительные емкости и необходимые коммуникации. 

Кроме того, в ходе реализации проекта, одобренного экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, будет проложена подъездная автодорога и служебные проезды, а также благоустроена территория водозаборного узла. 

Проектная организация – ООО «РусЭкоСтрой». 

Фото: ООО «РусЭкоСтрой» 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Центр для разработки электродвигателей построят в ОЭЗ
Росатомфлот обзаведется плавучим доком
Во Внуково построят новую производственно-техническую зону
В Полесском районе в 2021 году построят завод по переработке торфа на 40 рабочих мест
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно