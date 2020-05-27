В Калужской области построят водозабор

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство водозаборного узла в Ферзиковском районе Калужской области. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Водозаборный узел позволит добывать воду из артезианских источников и обеспечить жителей региона качественной питьевой водой.

Проектной документацией объекта предусмотрено строительство водозаборного узла в поселке Ферзиково. Здесь обустроят насосную станцию, станцию водоподготовки, резервуар чистой воды объемом 1356 куб.м. Также в ходе реализации проекта будет построено пять павильонов над артезианскими скважинами, накопительные емкости и необходимые коммуникации.

Кроме того, в ходе реализации проекта, одобренного экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, будет проложена подъездная автодорога и служебные проезды, а также благоустроена территория водозаборного узла.

Проектная организация – ООО «РусЭкоСтрой».

Фото: ООО «РусЭкоСтрой»