В России стартовал выпуск электровозов с "умной кабиной"

На заводе «Уральские локомотивы» изготовили первый электровоз «Гранит» серии 2ЭС10 с новой кабиной. После успешного прохождения испытаний, запланированных на лето 2020 года, такая кабина будет устанавливаться на все электровозы этой серии и локомотивы серии 2ЭС7. Унификация кабины под разные серии электровозов обеспечит снижение себестоимости и повышение эффективности производства, отмечают в пресс-службе «Группы Синара».

«Завод «Уральские локомотивы», выпустив удачную и востребованную модель железнодорожной техники, всегда работает ее над усовершенствованием, – пояснил генеральный директор предприятия Олег Спаи. – Модульная кабина была спроектирована с учетом последних требований РЖД к «умному локомотиву». Создание высокотехнологичной и современной техники – часть глобальной программы перехода к цифровой железной дороге. Программное обеспечение в новой кабине позволяет автоматизировать больший объем процессов и повысить безопасность. В том числе в области передачи данных реализованы такие технологии, как система контроля действий машиниста, защита оборудования от недопустимых режимов эксплуатации. Кроме этого, в потенциал новой кабины заложены возможности, например, автоматизированного управления движением локомотива без участия машиниста на основе информации, поступающей по беспроводному каналу передачи данных».

Над проектом работали специалисты «Уральских локомотивов» и НПО «Горизонт», на базе которого универсальная кабина была изготовлена. При ее моделировании в конструктив были заложены технологические решения, позволяющие в дальнейшем интегрировать такое оснащение как, например, автоматическая прицепка к поезду и многое другое.

Значительные изменения были внесены в экстерьер и интерьер новой кабины. В соответствии с мировыми тенденциями дизайнеры поменяли форму прожектора и буферных фонарей. Внутри кабины также используются новые подходы к освещению с применением современных световых приборов. В новой кабине учтены эргономика пространства и комфорт машиниста.

Для повышения безопасности работы локомотивных бригад зеркала заднего вида заменили на камеры видеонаблюдения, которые позволяют обеспечивать обзор не только самого электровоза, но и всего состава. Кроме того, на локомотив установили фронтальную камеру, обеспечивающую видимость мертвой зоны при трогании с места и видимость участка пути перед локомотивом при движении назад, что в свою очередь позволит в будущем снизить подготовительно-заключительное время на станции.

Видеосигнал с камер поступает на обновленный пульт машиниста и сенсорный монитор, что, в свою очередь, способствует более оперативному и высокоточному управлению машиной. Новая цифровая радиостанция будет обеспечивать не только радиообмен с другими локомотивами, диспетчерами и дежурными на станциях, но и позволит передавать технологическую информацию по защищенным каналам связи.

В «Группе Синара» отмечают, что при изготовлении модульной конструкции максимально используются оборудование и материалы отечественного производства.

Фото sinara-group.com