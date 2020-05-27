Филиал компании «Россети Тюмень» Урайские электрические сети реконструирует одну из важных в зоне своей ответственности подстанций 110/35/6 кВ «Сухой Бор». ПС питает объекты Трехозёрного и Мулымьинского месторождений нефти компании «Лукойл-Западная Сибирь», расположенных на территории Кондинского района, а также социально значимые объекты и население поселков Мулымья, Чантырья, Назарово, Ушья и Шаим.

В рамках реконструкции энергетики заменят основное электротехническое оборудование на современное, требующее меньших ресурсов на эксплуатацию и отвечающее требованиям экологических стандартов. На подстанции будут смонтированы микропроцессорные блоки и шкафы защит с улучшенными техническими характеристиками.

В модернизацию ПС «Сухой Бор» энергетики вложат около 250 млн рублей. Проект реализуется в соответствии с программой реновации. Полностью работы по реконструкции подстанции планируется завершить в октябре 2020 года.