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Модернизация

"Россети Тюмень" приступили ко второму этапу реконструкции подстанции "Сухой Бор"

Россети Тюмень приступили ко второму этапу реконструкции подстанции Сухой Бор

27 мая 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал компании «Россети Тюмень» Урайские электрические сети реконструирует одну из важных в зоне своей ответственности подстанций 110/35/6 кВ «Сухой Бор». ПС питает объекты Трехозёрного и Мулымьинского месторождений нефти компании «Лукойл-Западная Сибирь», расположенных на территории Кондинского района, а также социально значимые объекты и население поселков Мулымья, Чантырья, Назарово, Ушья и Шаим.

В рамках реконструкции энергетики заменят основное электротехническое оборудование на современное, требующее меньших ресурсов на эксплуатацию и отвечающее требованиям экологических стандартов. На подстанции будут смонтированы микропроцессорные блоки и шкафы защит с улучшенными техническими характеристиками.

В модернизацию ПС «Сухой Бор» энергетики вложат около 250 млн рублей. Проект реализуется в соответствии с программой реновации. Полностью работы по реконструкции подстанции планируется завершить в октябре 2020 года.

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