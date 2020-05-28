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Инвестиции (проекты)

Кабмин выделит 2 млрд рублей на строительство трех медцентров в Дагестане

Кабмин выделит 2 млрд рублей на строительство трех медцентров в Дагестане

28 мая 2020, 14:25
Рубрика: Инвестиции
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, КАБМИН
Отрасль: Строительство 

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Правительство России выделит 2 млрд рублей на строительство трех медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции выделим сегодня почти 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Дагестане, где по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка", - отметил он.

По словам премьера, в каждом медцентре будет установлено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерные томографы. Кроме того, там будут оборудованы лаборатории для диагностики инфекционных заболеваний.

"Это позволит повысить качество медицинской помощи для жителей республики", - заключил Мишустин.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 28 мая зарегистрировано 4 579 подтвержденных случаев заражения (плюс 124 человек за сутки), 4 402 человека выздоровели, умер 151 человек. Более 56 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции.

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Компания: ТАСС

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Эта новость часть сюжета Коронавирус
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