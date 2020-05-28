"Оренбургэнерго" продолжает переход на интеллектуальный учет

Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Оренбургэнерго» активно развивает систему учета электроэнергии в рамках программы «Развитие системы учета электроэнергии в 2019-2020 годах». В ходе реализации инвестиционной программы энергетики устанавливают интеллектуальные счетчики на опорах линий электропередачи во всех районах области.

Модернизация системы учета электроэнергии осуществляется в соответствии с требованиями концепции «Цифровая трансформация 2030», разработанной ПАО «Россети». Новые приборы учета позволяют энергетикам снижать потери в сетях, а потребителям – экономить на электричестве. Интеллектуальные счетчики также исключают возможность безучетного потребления электрической энергии, несанкционированный доступ к электрическим сетям, искажение показаний с помощью различных устройств и приспособлений.

В первом квартале текущего года энергетики установили на территории Оренбургской области 2937 приборов учета. Еще 3338 счетчиков будет смонтировано до конца года.

Приборы коммерческого учета устанавливаются на границе балансовой принадлежности. Счетчики для частных домовладений, подключенных к сетям «Оренбургэнерго», крепятся на опорах ЛЭП. Их установка и обслуживание производятся для потребителей бесплатно.