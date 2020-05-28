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Модернизация

СПб ГБУ "Ленсвет" приступило к подготовке к новому осветительному сезону

СПб ГБУ Ленсвет приступило к подготовке к новому осветительному сезону

28 мая 2020, 16:20
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Продолжительность работы установок наружного освещения сокращается. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» приступили к ежегодному профилактическому обследованию светотехнического оборудования Санкт-Петербурга для устранения неисправностей к осени. Длительный световой день в летний период позволяет охватить практически все городские объекты оперативного управления учреждения. В перечне электрооборудования городского хозяйства свыше 365 тысячи уличных светильников, 157 тысяч опор освещения. Протяженность сетей составляет 10 тысяч километров.

Для уменьшения количества дефектов и повышения надежности в сетях специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» реализуют ряд плановых комплексных мероприятий: проведение осмотра на нормативное состояние воздушных линий и кабельных трасс, замену перегоревших ламп, проверку опор освещения на отклонение от вертикального положения, проверку креплений светильников. Так же сотрудники осуществляют осмотр металлических опор и консолей светильников на наличие признаков коррозии с последующей покраской. Проверяется исправность дверок в металлических опорах. Железобетонные опоры обследуются на наличие продольных и поперечных сколов и трещин, обнажений арматуры, с последующим устранением дефекта. При необходимости регулируется угол светового потока прожекторов и светильников объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

Ежедневно сотрудниками учреждения очищаются опоры освещения от рекламы. Продолжается начатая в апреле работа по помывке и покраске городских фонарей. Для защиты от несанкционированной рекламы проводится монтаж защитной сетки на опоры, покраска опор антивандальным покрытием.

Профилактическое обследование городской системы наружного освещения к каждому осветительному сезону является важной составляющей деятельности СПб ГБУ «Ленсвет».

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Компания: СПб ГБУ "Ленсвет"

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