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За рубежом

Французская Neon построит крупнейшую в Австралии СЭС

Французская Neon построит крупнейшую в Австралии СЭС

29 мая 2020, 09:30
Рубрика: За рубежом
Метки: PEi, АВСТРАЛИЯ, СЭС, ВИЭ

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Французская транснациональная компания Neon, специализирующаяся в области использования ВИЭ, подписала соглашение о реализации проекта строительства крупнейшей в Австралии СЭС Western Green Power Hub проектной мощностью от 460 до 480 МВт. Общая стоимость проекта составит $ 570 млн.

Ожидается, что годовая выработка СЭС, которую планируется построить недалеко от г. Чинчилла (Chinchilla) в юго-восточной части штата Квинсленд (southeast Queensland), составит 1 080 ГВт*ч, что достаточно для обеспечения электроэнергией 235 000 домохозяйств.

Western Green Power Hub будет находиться в собственности и управлении компании Neon, которая уже подписала с государственной энергокомпанией CleanCo соглашение о покупке вырабатываемой СЭС электроэнергии со среднечасовой мощностью поставки в 352 МВт. Строительство станции начнется в июле 2020 г., а его завершение запланировано на первый квартал 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс PEi

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