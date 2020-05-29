Сибирская генерирующая компания подготовила интерактивный отчет о прохождении отопительного сезона 2019-2020 года и опубликовала его на своем сайте. В отчете представлена подробная информация по 16 городам, где предприятия СГК обеспечивают теплоснабжение. В нем собраны основные характеристики работы в зимний период, а также планы летних ремонтных работ. 28 мая руководители СГК в регионах презентовали его жителям.

На веб-платформе https://ozpreport.sibgenco.ru/ вся собранная информация представлена в структурированном и удобном для изучения виде. Там есть данные о системе теплоснабжения каждого города, о количестве и составе ремонтных бригад, контактные данные и сервисы для потребителей. Для каждого города любой желающий может посмотреть основные параметры работы предприятий СГК в завершившемся осенне-зимнем периоде в сравнении с предыдущими годами: продолжительность отопительного сезона, средние, самые высокие и низкие температуры наружного воздуха, выработка тепловой энергии, повреждения на сетях.

В отдельные разделы вынесены информация о гидравлических испытаниях и планах летних ремонтных работ. Все зоны отключений и ремонтов можно посмотреть на карте. По каждому городу есть информация о планируемых объемах замены тепловых сетей, а также вложениях в обновление тепловой инфраструктуры.

Всего в 2020 году в ремонты и развитие систем теплоснабжения в городах присутствия СГК вложит 10 миллиардов рублей. Эта сумма включает в себя затраты на текущие и капительные ремонты, а также инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение оборудования, зданий и сооружений, тепловых сетей (без учета вложений в ТЭЦ и ГРЭС). В рамках ремонтной программы СГК заменит и реконструирует 144 километра тепловых сетей в 16 городах Сибири. Всего на обслуживании компании на данный момент находится 10110 километров теплотрасс, таким образом, средний процент перекладки составит 1,4%. Компания постарается сохранить запланированные объемы работ на сетях, несмотря на сложную экономическую ситуацию и значительное ухудшение платежной дисциплины.

В отчете также представлена информация по валовым выбросам предприятий СГК в атмосферный воздух за последние 5 лет.

Полный отчет об итогах отопительного сезона для открытого доступа СГК подготовила впервые. Его цель — дать возможность любому жителю получить полную информацию о работе предприятий компании по обеспечению городов теплом и горячей водой, о том, на что расходуются средства, полученные от потребителей, какие работы ведутся и в каких условиях. Все данные представлены в визуально удобном для восприятия виде с возможностью навигации по тематическим разделам и городам.