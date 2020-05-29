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Модернизация

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "МРСК Урала" ("Россети Урал")

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО МРСК Урала (Россети Урал)

29 мая 2020, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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29 мая 2020 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала» (осуществляет деятельность под брендом «Россети Урал»).

Годовым Общим собранием акционеров утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.

Приняты решения о распределении прибыли по результатам 2019 года и выплате дивидендов в размере 0,0073 рублей на одну обыкновенную акцию на общую сумму 638 242 тыс. рублей. Таким образом, с учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года, суммарный объем выплат за 2019 год составит 918 020 тыс. рублей.

Избран новый состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

  • Аникин Виталий Владимирович, Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс»;
  • Бобков Дмитрий Алексеевич, Директор Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети»;
  • Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети»;
  • Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛДИНГ»;
  • Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»;
  • Капитонов Владислав Альбертович, Директор Департамента финансов ПАО «Россети»;
  • Краинский Даниил Владимирович, Главный советник ПАО «Россети»;
  • Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»;
  • Прохоров Егор Вячеславович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
  • Шагина Ирина Александровна, Директор Департамента тарифной политики
    ПАО «Россети»;
  • Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Урала» избрана акционерами в следующем составе:

  • Кабизьскина Елена Александровна, Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
  • Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
  • Кириллов Артем Николаевич, Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
  • Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
  • Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Также годовым Общим собранием акционеров утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции.

Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Полная информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров, будет раскрыта Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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