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Инвестиции (проекты)

"Центродорстрой" освоит 2 млрд рублей на ремонте подмосковного аэропорта "Домодедово"

Центродорстрой освоит 2 млрд рублей на ремонте подмосковного аэропорта Домодедово

29 мая 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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АО «Центродорстрой» («ЦДС») стало победителем торгов на реконструкцию подмосковного аэропорта «Домодедово» за 2,2 млрд рублей, следует из документов электронного аукциона.

В протоколе подведения итогов торгов уточняется, что «ЦДС» стал единственной компанией, подавшей заявку на участие в аукционе. Отсутствие конкурентов позволило предприятию заполучить госконтракт по максимально возможной цене – 2,2 млрд рублей.

За эти деньги «ЦДС» предстоит заняться реконструкцией дренажной системы аэродрома, обновить искусственные покрытия на его территории, обустроить смотровые колодцы и коллекторы, построить несколько бетонных резервуаров для воды, а также установить оборудование, необходимое для водоснабжения и вентиляции инженерных коммуникаций воздушной гавани.

Отметим, что ранее «ЦДС» стало победителем еще одного аукциона на реконструкцию «Домодедово». В марте компания получила государственный контракт на 700 млн рублей. В рамках его исполнения предприятие будет заниматься работами во второй летной зоне аэропорта.

По данным Kartoteka.ru, АО «Центродорстрой» с уставным капиталом 22,9 тыс. рублей зарегистрировано в Москве в 1992 году. В качестве основной деятельности компания указывает строительство автодорог и автомагистралей. Ранее «Центродорстрой» заключало контракты на строительство дорог в Крыму за 8 млрд рублей, а также два контракта с Росавиацией на 352,6 млн рублей и 209,1 млн рублей. В 2018 году выручка компании составила 11,3 млрд рублей, чистая прибыль – 195,8 млн рублей.

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